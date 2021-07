Presidente do Ferroviário descarta Edson Cariús, mas promete anunciar novo atacante para Série C

A notícia sobre a possível saída do atacante Edson Cariús, do Remo, foi divulgada na imprensa paraense nos últimos dias. Segundo as informações, o destino seria o Ferroviário. Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente coral Newton Filho explicou que o atleta pertence ao Fortaleza até o fim do ano e descartou a possível contratação no momento.

“Cariús é um atleta que nos ajudou muito. Futuramente, quem sabe, ele pode voltar a vestir a camisa coral. Gostamos muito dele. Mas, no aspecto financeiro, está distante da nossa folha salarial”, informou o dirigente.

O Tubarão da Barra tem 40% dos direitos econômicos do atleta e pode lucrar em caso de possível venda. O centroavante foi o grande destaque da equipe entre 2018 e 2019, sendo decisivo no título da Série D do Brasileiro.

Sem espaço no Fortaleza, se transferiu ao Remo no início de março. Na época, o atleta chegou para ser a 10ª contratação do Leão Azul. Em 18 partidas, foram dois gols marcados. O time, atualmente, vive uma situação delicada na Série B, na zona do rebaixamento, com sete pontos conquistados.

Novidade

O presidente Newton Filho anunciou que, ainda nesta quinta-feira (1º), desembarca na capital cearense um atacante que atua pelas pontas para a continuidade da Série C. O atleta vem do Linense/SP e fica no Ferrão até o fim da temporada.