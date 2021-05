Presidente do Ferroviário critica arbitragem cearense: "Ninguém confia"

O Ferroviário foi eliminado nas semifinais do Campeonato Cearense ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, na tarde desta quarta-feira no Castelão e a diretoria coral saiu na bronca com a arbitragem cearense. O Tubarão da Barra teve um gol legal anulado no 1º tempo e sofreu 3 gols na etapa final, se despedindo da competição. O presidente coral, Newton Filho, afirmou que ninguém confia na arbitragem cearense e garante que para a final, os dois clubes envolvidos pedirão árbitro de fora e VAR.

Newton Filho Presidente do Ferroviário "O Ceará veio e fez o trabalho dele, nós fizemos o nosso e um terceiro agente prejudicou o nosso time. Dava para chegarmos na final, mas tivemos um gol legal anulado pelo assistente e o César não marcou uma falta clara no Berguinho que ia em direção ao gol. Quero ver se na final vai ter arbitragem cearense. Acho que não vai porque ninguém confia", esbravejou.

Leia Mais Jogada Ceará vence o Tubarão por 3 a 0 e garante vaga na decisão do Estadual

Reclamação

Newton afirmou que o clube até pensou em pedir árbitro de fora e VAR nas semifinais, mas deixou para fazer o pedido caso avançasse.

"Até pensamos em pedir para a semifinal, por medo do que poderia acontecer, mais deixamos para caso chegássemos na final. Pediriamos o VAR e árbitro de fora pagando os custos. O que a gente temia se concretizou. Falei com o César (Magalhães, arbitro), que ele ia encarrar a carreira de forma vergonhosa, pelos lances que ele deixou de marcar, a falta no Berguinho. O outro erro, do assistente, o cara estava bem posicionado, não era nem um lance difícil. Um profissional não pode errar um lance desse", esbravejou.

Série C

O mandatário coral lamentou a 2ª eliminação do clube por erro de arbitragem - a primeira foi diante do América/MG - mas já pensa na Série C do Brasileiro. O Ferrão estreia contra o Botafogo/PB, no sábado, dia 19, às 17 horas, fora de casa.

"Dói ficar fora por erro de arbitragem, pela segunda vez no ano, mas agora é levantar a cabeça. A Série C vai começar e nosso objetivo é o acesso. Vamos trabalhar para isso".