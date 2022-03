Presidente do Ferroviário afirma que troca de técnico foi motivada por eliminação na Copa do Brasil

Após o anúncio oficial da chegada do novo técnico do Ferroviário, Roberto Fonseca, na noite desta sexta-feira (18), o presidente do clube, Newton Filho concedeu entrevista ao programa Jogada 1° Tempo do Sistema Verdes Mares.

No bate-papo, o mandatário esclareceu o motivo que originou a saída de Paulinho Kobayashi, demitido da equipe coral na última quarta-feira (16)), após dois meses na equipe e apenas seis jogos, sendo três empates e três derrotas.

“Trouxemos o Paulinho para a reta final, mas o grande peso da entrega de objetivos, de resultados, foi a desclassificação na Copa do Brasil. Ficou fora dos nossos objetivos, e ali a direção de futebol entendeu que era o momento de trocar e iniciar um novo trabalho para a Série C.” afirmou o presidente.

O clube se encaminha para o terceiro técnico nesta temporada e o presidente do clube comentou a chegada do novo comandante, que terá como principal objetivo a ser conquistado o acesso à Série B.

“Entendemos que é um treinador que já mostrou a sua capacidade em outros clubes, conhece a Série C, participou com o Paysandu no ano passado. Neste ano ele vai iniciar o trabalho com a gente. Nosso objetivo principal no ano, apesar de não termos conquistado outras metas, é o acesso à Série B.” finaliza.

REFORÇOS CHEGANDO A semana foi movimentada para o Ferroviário. O time anunciou mais três reforços, além da contratação do técnico Roberto Fonseca. São eles o Leanderson, que agora será o executivo de futebol do clube. Chegadas de Derley e Lionn A semana foi movimentada para o Ferroviário. O time anunciou mais três reforços, além da contratação do técnico Roberto Fonseca. São eles o volante Derley, o lateral-direito Lionn , e o ex-jogador, que agora será o executivo de futebol do clube. “Os dois nomes já tinham sido conversados antes mesmo do acerto com o Roberto Fonseca, mas foram nomes que o Roberto Fonseca avaliou e concordou, nós conversamos muito antes do anúncio oficial dos jogadores.” Leanderson é o novo executivo de futebol “Leanderson é identificado com a torcida, com o clube, campeão brasileiro com o clube e ele já vinha se preparando para isso desde que parou de jogar. Vai dar o pontapé inicial esta nova função e acreditamos que ele tem muito a agregar.”

