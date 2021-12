Após Ronaldo, número de sócios do Cruzeiro aumentou, afirma presidente do clube

Após a venda de 90% da SAF do Cruzeiro para o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, o número de sócios-torcedores do time aumentou. Foi o que disse o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, em entrevista ao canal Cancelados, no YouTube, nesta segunda-feira (20).

"São coisas fenomenais que o Ronaldo faz. De sábado até hoje, tivemos 4 mil novas inscrições de sócios-torcedores. Tivemos a ligação de várias grandes empresas, até multinacionais, tentando entender as condições econômicas para serem parceiras do Cruzeiro", disse ele.

O dirigente também disse que o Cruzeiro recebeu parabéns da própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), e revelou ainda uma alta expectativa de aumento de receita a partir de agora.

"Eu faço o curso de gestão da Fifa, sou um dos brasileiros, e no grupo isso repercutiu muito, todo mundo parabenizando. O próprio estafe da Fifa nos deu os parabéns, elogiaram", disse.

Segundo informações do site ESPN, além dos R$ 400 milhões por 90% da SAF, Ronaldo Fenômeno também se mostrou inclinado a ajudar a Raposa diminuir a atual dívida, que está na casa de R$ 1 bilhão.