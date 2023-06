Presidente do Ceará elogia Lucas Ribeiro e pontua sobre renovação: ‘seria um baita reforço’

O Ceará avalia a continuidade do zagueiro Lucas Ribeiro no elenco para a disputa da Série B de 2023. Em fase final de recuperação após cirurgia no joelho direito, o defensor pertence ao Hoffenheim-ALE e teve o contrato ampliado apenas para tratamento, mas tem o nome discutido para renovar por mais tempo.

Em participação no programa Jogada 1º Tempo, desta sexta-feira (23), o presidente alvinegro João Paulo elogiou o nível do defensor de 24 anos. Na análise do dirigente, a manutenção seria positiva para o elenco.

João Paulo Presidente do Ceará "O Lucas é um jogador do Hoffenheim, a ideia é prorrogar o contrato dele, até para ficar 100%. Eu tenho conversado com o agente dele, nos reunimos para alinhar algumas situações. A ideia é renovar, mas estamos decidindo o prazo de contrato. Gosto muito desse jogador, acho um jogador muito construtor, muito bom jogador e seria um baita reforço. Tanto que, no ano passado, chegou até a fazer a função de 1º volante, então se ele puder nos ajudar, seria um baita reforço (para Série B)".

A chegada em Porangabuçu foi em 2022. No período, foram 20 jogos e um gol. Revelado pelo Vitória-BA, o zagueiro é a 2ª maior venda da história do futebol nordestino, quando deixou o time baiano e partiu para a Alemanha por R$ 18 milhões. Na carreira, também passou pelo Internacional.

No elenco atual, o técnico Eduardo Barroca conta com seis zagueiros. Além de Lucas Ribeiro, o plantel apresenta: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Léo Santos.

