Presidente do Ceará confirma dois jogos do Ceará na Série B no estádio PV; veja entrevista

Através de uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18) o presidente do Ceará, João Paulo Silva confirmou que os dois últimos jogos do Alvinegro na Série B serão no Estádio Presidente Vargas. Os confrontos serão contra Mirassol e Juventude.

João Paulo comentou que o motivo do próximo duelo em casa, contra o Sport, não ser também no Presidente Vargas, seria trazer segurança ao torcedor, tendo em vista que o jogo marca um clássico nordestino com riscos para segurança.

Presidente João Paulo confirmou Faltam 3 jogos, minha ideia é manter jogo contra o Sport (no Castelão) por ser considerado um jogo bandeira vermelha, mas a ideia é para os próximos jogos levar para o PV.

Datas das partidas em casa

Ceará x Sport - 27/10 às 19 horas no Castelão

Ceará x Mirassol - 10/11 (horário à definir) - Presidente Vargas

Ceará x Juventude - 25/11 (horário à definir) - Presidente Vargas

Jogo festivo

Ainda na entrevista coletiva, o presidente do clube anunciou uma partida festiva para os ex-jogadores que já passaram pelo Ceará. Nomes como Magno Alves, Mota e Sérgio Alves serão convidados pelo clube para a partida que contará com 'sócios dentro de campo'. O mandatário não falou sobre datas e sobre onde seria o jogo.

João Paulo disse A gente vai fazer um jogo comemorativo para os ex-atletas que são ídolos no Ceará. Mota, Sergio Alves, Iarley, Ricardinho e Magno Alves. A gente vai fazer um convite especial para todos esses ex-atletas, para que a gente possa tá reconhecendo todo o trabalho que eles fizeram pelo clube e até então não tinham sido reconhecidos pelo passado. Um jogo 100% beneficente que contará com a presença de sócios dentro de campo

Outros pontos da coletiva

João Paulo confirmou que fez contato com Fernando Pressa para assumir o cargo de executivo, mas que o projeto não teria sido aceito por Prass, por preferir ficar com a família em São Paulo.

João Paulo disse A gente tá trabalhando pra fechar com esses nomes do departamento de futebol. Eu estive com o Prass na última sexta. Nós conversamos lá em São Paulo, ele se interessou e gostou do projeto, mas tem um projeto familiar e não quer se ausentar de São Paulo pelos próximos dois anos. O que posso adiantar é que fechei ontem um coordenador técnico que vou anunciar nos próximos dias, nos próximos 10 dias a gente vai tá anunciando nosso coordenador técnico.

Indagado sobre a possibilidade de liberar o atacante Erick para o São Paulo, antes do fim da temporada, o Presidente do alvinegro ressaltou a importância do atleta para o restante do ano.

João Paulo respodeu Erick tem contrato até 31 de dezembro de 2023, ainda não sentei com o agente dele, acredito que o Mancini queira contar com ele até o final da temporada. É importante a gente terminar o campeonato melhor posicionado, buscar vitórias para terminar com dignidade. O Erick foi muito importante em 2023, foi um jogador que fez a diferença, mas ainda não tive esse contato com ele sobre sair antes de terminar o contrato.

VEJA COMO FOI ENTREVISTA: