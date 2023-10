Ceará já negocia com dois executivos de futebol para começar planejamento de 2024; veja detalhes

Em processo de reformulação de diretoria, o Ceará deve ganhar um caráter profissional, segundo o presidente do clube, João Paulo Silva. Para isso, o dirigente busca executivos no mercado e até viajou para conversar com dois profissionais pessoalmente nesta segunda-feira (09).

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, nesta segunda, João Paulo não comentou os nomes dos profissionais com quem se reuniria, mas afirmou que pretende anunciar os executivos nos próximos dias, para iniciar o planejamento da temporada 2024.

"Está no momento de profissionalizar o clube, (aliás) já passou da hora. O Ceará hoje é uma empresa de grande porte. Minha ideia é buscar um CEO, reduzir o número de diretorias, trazer profissionais para o departamento de futebol, para que a gente já comece a planejar 2024 agora, (possamos) mudar a mentalidade interna, transformar em mentalidade de vitória. O clube precisa disso, é um legado que eu queria deixar dentro do Ceará", disse.

Acompanhe a entrevista com João Paulo Silva



Direção do futebol

O dirigente detalhou como pretende reestruturar o departamento de futebol e mencionou que busca três profissionais remunerados para o setor.

"No nosso planejamento, quero trazer um coordenador técnico, um executivo de futebol e quero trazer um diretor-executivo de futebol. Estou fora da capital, vim conversar presencialmente com alguns profissionais e quero que essa equipe inicie nos próximos dias para a gente começar a desenhar, juntamente com o treinador Mancini, que vai ser nosso treinador para 2024”, comentou.

João Paulo não citou os nomes dos profissionais com quem vai se reunir, tampouco quis mencionar para onde viajou, mas o Diário do Nordeste apurou que o presidente do Vovô esteve em Salvador.

O nome de Danilo Bittencourt, gerente financeiro do Bahia, é um dos cotados para assumir como executivo-administrativo do Ceará. O executivo de futebol João Paulo Sanches, que deixou o tricolor baiano em setembro, também é especulado no Vovô.

Reformulação do elenco

Ao garantir a permanência de Mancini para 2024, João Paulo Silva afirmou que o treinador participará da decisão dos jogadores que vão deixar Porangabuçu e também da montagem do novo elenco. A prioridade, no entanto, é buscar os executivos.

"A gente conversa diariamente, mas não sentamos para definir quem vai sair e quem vai ficar, mas ele (Mancini) também está preparando um planejamento para me apresentar. Gostaria de fazer isso depois da vinda dos profissionais que estou querendo trazer pro clube", explicou.