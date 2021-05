Presidente do Barcelona promete reformulação no elenco; brasileiros estão em lista de dispensa

O presidente do Barcelona, Juan Laporta, demonstrou indignação com o desempenho do clube, sem chance de título no Campeonato Espanhol. Em entrevista, anunciou que o elenco passará por reformulação, até com brasileiros na "lista" de dispensa.

"A Liga dos Campeões e o Espanhol foram incompreensivelmente perdidas no meu ponto de vista", disparou durante a 24ª Festa do Esporte Catalão nesta terça-feira (18). "Vamos tomar decisões na próxima semana. Precisamos de uma equipe competitiva, que aspire vencer a Liga doa Campeões e La Liga. Quando digo que um ciclo acabou e estamos em processo de renovação, é sério", garantiu.

Legenda: O goleiro brasileiro Neto é o reserva imediato do alemão Ter Stegen no Barcelona Foto: AFP

A proposta envolve a saída de atletas, como o goleiro Neto e o meia Philippe Coutinho. Outras peças são especuladas pela imprensa local, a exemplo de: Umtiti, Piqué, Pjanic, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Griezmann, Dembélé e Braithwaite.

Além das dispensas, para alguns jogadores será oferecido uma redução salarial. A medida será a única opção se quiserem continuar no clube da região da Catalunha.

Mercado do Barcelona

A diretoria do Barcelona tem como grande objetivo a manutenção do atacante argentino Lionel Messi, com contrato próximo do fim. A gestão deseja ainda montar um novo ataque.

Legenda: O atacante argentino Aguero atua pelo Manchester City, da Inglaterra Foto: AFP

Um alvo seria Sergio Agüero, de saída do Manchester City. O também argenino seria o centroavante titular. Uma troca entre o francês Griezmann e o português João Félix, do Atlético de Madrid, estaria nos planos.