Presidente do Atlético-CE cobra equidade no decreto: "pode ou não jogar futebol?"

Na última sexta-feira (19), o governador Camilo Santana prorrogou o decreto que determina isolamento social rígido em todo o estado, até o dia 28 de março. Com isso, o Campeonato Cearense segue paralisado e sem previsão para recomeço.

Porém, apesar de suspender a competição estadual, o decreto autoriza a realização de jogos regionais e nacionais. Desta forma, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil seguem acontecendo em solo cearense.

No último sábado (20), Ceará e Fortaleza se enfrentaram pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O embate aconteceu na Arena Castelão e terminou empatado por 0 a 0.

A realização da partida foi alvo de críticas pela presidente do Atlético Cearense, Maria Vieira, que questionou, nas redes sociais, a falta de equidade por parte do Governo do Ceará e da Federação Cearense de Futebol.

Sem previsão para retornar o Campeonato Cearense, algumas equipes começaram a agir. O Diário do Nordeste apurou que Caucaia e Crato liberaram seus elencos e não têm previsão de retorno. O Atlético-CE, por sua vez, mantém as atividades visando à Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira nota na íntegra:

"Nosso futebol cearense é tão desrespeitado que tem que ficar claro de quem estou falando. Para que entendam, existem dois “futebóis”, um que o estado apoia e até dá os milhões e o outro que vive com o pires na mão pedindo uma esmola. Advinha quem mais ama futebol!? Isso mesmo, os dois. Advinha agora quem acha mais importante os campeonatos estaduais? Pasmem, temos um campeonato e uma copa, fora as divisões de base, a série B e a série C. Pois é, já li centenas de comentários de que o cearense deveria acabar, porque os times grandes não precisam desses campeonatos, (só pra serem campeões).

Ontem eu levei um susto assistindo o Clássico-Rei, pois num é que foi aqui no Ceará!? Justamente onde Camilo Santana, em seu decreto, proibiu de acontecer a segunda fase do campeonato cearense, e pode!? Sim pode, porque falta a Federação Cearense de Futebol pôr o governador à frente dos times cearenses que também geram empregos e renda neste estado, temos que ter EQUIDADE, né!? De preferência no sentido mais amplo dessa palavra. Dar mais atenção a quem precisa de atenção. Mas sempre que falamos sobre isso, um grande abafa nossas palavras para nos tornar insignificantes.

Se eu tivesse devendo um salário, uma gratificação ou se um jogador tivesse querendo criar um caso, nossos amigos do sindicato dos atletas, advogados (ligam 24 horas), já tinham acampado na porta do clube, mas como são os clubes com folhas pra pagar de atletas, comissões e funcionários, ninguém liga, olhos fechados, bocas caladas e proibidos de falar.

Afinal governador, pode ou não pode jogar futebol neste estado e PQ? Eu sou do Atlético Cearense que a muitas custas, ainda seguramos uma situação que vocês criaram, para não ver pais de família passando necessidades.

Vamos falar sério, nos tire a incerteza, é em março, abril, julho ou setembro!? Não temos patrocínio, não temos apoio dos governos (estadual e municipal) para nos manter funcionando. E os gastos que já foram feitos, quem arca!? O sentimento mesmo é de descaso, é de desigualdade. Vocês querem ver o futebol cearense nas mãos de poucos, aliás, o pequeno futebol está agonizando, vai desaparecer. Parabéns aos envolvidos."