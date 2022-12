Presidente do Al Nassr não garante Cristiano Ronaldo no time saudita

O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol segue em aberto. O possível acerto com o Al Nassr, da Arábia Saudita, ainda não se concretizou. O presidente do clube, Musli Al-Muammar, se manifestou sobre o assunto:

"Não há nada certo. A maior parte do que está escrito na mídia está incorreta", disse o presidente do clube saudita.

Cristiano Ronaldo aproveita a folga após a Copa do Mundo do Catar, quando a seleção de Portugal foi eliminada por Marrocos. O jogador português segue em silêncio sobre o futuro no campo.

A imprensa mundial tem especulado o próximo time do jogador desde a saída dele do Manchester United. Os números do contrato com o clube saudita passariam a casa de 1 bilhão de reais.

