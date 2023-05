Presidente da FPF admite impressão de ingressos além da capacidade da Ilha: '40 mil pessoas no campo'

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), afirmou que foram impressos ingressos além da capacidade da Ilha do Retiro, estádio que recebe a final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport, nesta quarta-feira (3).

Em áudio vazado, o dirigente pernambucano afirmou que cerca de 40 mil bilhetes foram gerados. O número é superior à capacidade do estádio, que é de pouco mais de 26 mil.

Confira o áudio vazado do presidente da FPF:

“Rodamos ingressos a mais. Foi além da capacidade do estádio. Vamos ter 40 mil pessoas no campo apesar de caber 26 (mil). Mas não tem jeito. Porque a gente não consegue atender a demanda que tem. A partir das 13h todo mundo pega. Você, o pessoal do interior…expliquei para a polícia que não tem o que fazer”, assumiu Evandro Carvalho.

Mandante do jogo, o Sport tem direito a maior parte da carga de ingressos. Já o Ceará, como torcida visitante, esgotou pouco mais de 3 mil a que tinha direito. No áudio vazado, o dirigente ainda reclamou da escolha do local da partida.

“O Sport pega um jogo desses e em vez de colocar na Arena bota na Ilha. F… Todo mundo. No Pernambucano a gente faz a festa. Se fosse na Arena, fazia de novo. Mas o Sport bota o jogo na Ilha do Retiro. Aí detona todo mundo. Não tem como. A polícia está possessa porque diz que são 26 mil e vamos colocar 40 (mil)”, completou.

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo decisivo da Copa do Nordeste. A Ilha do Retiro recebe a partida que terá início às 21 horas (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanha tudo ao vivo e em tempo real.