Presidente da FIFA, Gianni Infantino pedirá as federações estádios com nome de Pelé

Presidente da FIFA, Gianni Infantino chegou ao velório de Pelé, realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP), ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Ao chegar no local, Infantino concedeu entrevista e citou que solicitará as federações filiadas à entidade estádios com nome de "Pelé" para homenagear o Rei do Futebol.

A medida será para "que as crianças saibam a importância dele". Durante a carreira, Pelé atuou por Santos, Cosmos e Seleção Brasileira, conquistando mais de 30 títulos, além de ser eleito pela FIFA o melhor jogador do século XX.

"Com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso porque ele nos deu muitos sorrisos. Como FIFA, vamos homenagear o "Rei" e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele", disse o presidente da FIFA.

O velório de Pelé tem início às 10h e terá duração de 24h. O sepultamento acontece no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (SP).

