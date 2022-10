Presidente da FIFA diz que aumento de vagas para América do Sul na Copa será por 'merecimeno'

As seis vagas diretas e uma possível vaga através de repescagem que o continente da América do Sul terá nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 "são merecidas". A afirmação é do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O Mundial organizado em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México será o primeiro a contar com 48 seleções, frente às 32 que participarão da Copa do Catar este ano.

"A América do Sul tem uma história muito importante no futebol e estas seis vagas e meia são merecidas. As Eliminatórias (da América do Sul) são as mais difíceis do mundo. Os jogos que acontecem aqui são apaixonantes".

A Conmebol, integrada por dez federações, contou com quatro vagas e meia para o Mundial de 2022. Brasil, Argentina, Uruguai e Equador

carimbaram passaporte direto para o Catar, enquanto o Peru foi para a repescagem e caiu diante da Austrália.

No Brasil

Na última quarta-feira, Infantino esteve no Brasil e acompanhou o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena, no empate em 0 a 0.

"Estou muito contente de estar aqui. É fantástico. É um ambiente incrível. A paixão do futebol no Brasil é única no mundo"disse Infantino, que assistiu ao jogo no camarote da CBF.

