Presidente da FCF garante Atlético em campo no domingo pela Série D

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, garantiu que o Atlético Cearense entrará em campo no domingo (9), pela Série D do Campeonato Brasileiro. O elenco ameaçou não entrar em campo por não receber salários há três meses.

Os jogadores ameaçaram paralisar as atividades e não jogar a partida de domingo contra o Caucaia, às 15 horas no Domingão, pela 12ª rodada da Série D.

.Em contato com o Sistema Verdes Mares, Mauro Carmélio, disse que não há risco do time não jogar. Ele conversou com o dono do clube, Ari, e a presidente, Maria Vieira e marcou uma reunião na segunda-feira, às 15 horas.

"Entrei em contato com o Ari e a Maria. Vamos nos reunir na segunda-feira, às 15 horas, na Federação. Vamos tomar conhecimento dos problemas. Já é a segunda ameaça de não entrar em campo. O Ari garantiu que o time vai a campo. Vamos tentar ajudar com logística e condições do time. Mas não há risco de faltarem ao jogo. Não haverá sanções junto à Federação e CBF".

Na briga por vaga

Apesar dos problemas extracampo, o Atlético faz boa campanha na Série D. A Aguia está na 3ª colocação com 16 pontos, 4 de vantagem para o 5º colocado, restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Leia Também Jogada Jogadores do Atlético Cearense ameaçam paralisação após salários atrasados