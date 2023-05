Presidente da CBF vai esperar fim da temporada do Real Madrid para conversa definitiva com Ancelotti

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, admite que vai esperar por Carlo Ancelotti até junho. O atual técnico do Real Madrid é o favorito da entidade nacional para assumir o comando da seleção brasileira após a saída de Tite. O prazo anterior para a decisão era 25 de maio.

O dirigente brasileiro vai aguardar até meados de junho, isso se a equipe merengue chegue à final da Champions League. Então, as partes interessadas vão conversas de forma efetiva.

"Gostaria de chegar ao final de maio falando que está certo esse treinador ou aquele, mas não é assim. Temos duas datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol e, dia 10 de junho, a final da Champions. Temos acompanhado, o radar está ligado para não fazer qualquer abordagem em uma disputa de competição", disse em entrevista ao canal Bein Sports.

"Todos perguntam e verificam sobre o Ancelotti, seja no aeroporto, seja no estádio... Perguntam: "E aí, vem quando? Está aguardando?". Tudo no futebol é como se fosse para ontem para o torcedor, para a imprensa, mas estamos fazendo tudo dentro do nosso tempo, nada de uma forma precipitada. Gosto de ouvir também as opiniões contrárias", completou.

As tratativas com Ancelotti têm ocorrido desde antes da Copa do Mundo. A busca por estreitar as relações seguem mesmo à distância. No entanto, o passo para formalizar as intenções dependem da reta final da temporada do Real Madrid.

"Procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes e aguardar o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião. E isso participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente. A partir do momento que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar preparados para o que pode ser um sim ou um não. A partir dali que vamos ter um plano B", destacou o presidente.

Assim, a depender da reta final da temporada do Real, a seleção brasileira pode disputar a data Fifa de junho ainda com técnico interino.

"Não que ele tenha qualquer tipo de proposta, mas acompanhamos e verificamos também se ele tinha algum tipo de vontade. Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo essa preferência", pontuou.

O presidente da CBF ainda destacou os critérios para a seleção do novo técnico da seleção.

"A gente chega nele pelas conquistas, por ser uma pessoa digna. A gente verifica que é uma pessoa correta. A gente acompanha o trabalho dele não só como treinador, mas também atleta da seleção italiana. Por tudo que os atletas que trabalham ou trabalharam com ele dizem dele, de ser uma pessoa totalmente aberta, culta, que valoriza e gosta muito do atleta brasileiro, do futebol brasileiro. É um treinador que está totalmente ambientado com nossos atletas, e coloquei isso", concluiu.