Presidente da CBF quer times femininos para todos os clubes do Brasil até 2027

Ednaldo Rodrigues Presidente da CBF

"Queremos que o futebol feminino seja bastante valorizado. Não adianta o clube achar que é um sacrifício. Estamos pensando de forma macro e pretendemos, até o final do nosso mandato (em 2027), ter um fair-play. Hoje, na Série A, é obrigatório, mas será estendido para as Séries B, C e D”.