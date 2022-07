Presidente da CBF admite erros da arbitragem em reunião com clubes: 'eu também cobro'

Alvo de críticas, a arbitragem brasileira não está deixando satisfeito nem o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Em reunião com representantes dos 40 clubes das Séries A e B, nesta terça-feira (26), o dirigente admitiu cobranças com a Comissão de Arbitragem e afirmou que o próprio Wilson Seneme, que coordena o grupo, fica "indignado".

"Não são só vocês (dirigentes de clubes) que cobram da Comissão de Arbitragem, que cobram o Seneme. Eu também cobro. Existem situações em que digo: ‘O VAR, Seneme? Interferiu quando não podia’. Ele responde, às vezes dizendo as questões, às vezes ele próprio até indignado", afirmou.

As declarações foram na abertura de um encontro promovido pela CBF entre a Comissão de Arbitragem e os clubes, na sede da entidade. A reunião foi convocada após uma muitas críticas de dirigentes de diferentes clubes. As reclamações recaem sobretudo sobre o uso do VAR - ou sobre a falta de uso - e a a qualidade técnica de alguns árbitros.

"Se há críticas, é porque há erros que realmente aconteceram e acontecem, mas deixando também claro que não existe nesses equívocos nenhuma premeditação e nenhuma parcialidade para o trato com a arbitragem", explicou.

"Também sou crítico daquilo que não anda bem. Nós somos prestadores de serviço, e, como prestadores de serviços para o futebol brasileiro, temos que fazer uma entrega. Demanda dedicação, muito desprendimento, trabalho, muitas cobranças. E temos que também cobrar", concluiu.

