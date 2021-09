Preparador físico do Fortaleza destaca condicionamento dos reforços: “todos estão prontos”

Uma das características do Fortaleza na Série A de 2021 é a intensidade. Sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o time busca manter o nível de atuação durante os 90 minutos. Em coletiva, o preparador físico Adrián Vaccarini, compatriota do comandante, destacou que os últimos reforços também estão prontos para esse modelo de jogo.

“Todos estão prontos para fazer o que o jogo e a comissão demandam. Lucas Lima já estava treinando antes. Depietri não, mas fizemos um trabalho com ele, assim como o Edinho. Todos têm condições de jogar, sim”, detalhou.

As últimas contratações são o meia Lucas Lima, emprestado pelo Palmeiras, e os atacantes Edinho e Valentin Depietri, ambos contratados em definitivo. Sobre adaptações táticas para desempenhar funções no esquema, Vaccarini ressaltou que os atletas recebem cuidados individuais.

“Há um trabalho particular com todos. Se chama pré-ativação. Isso tem um objetivo particular por dia. Aquecimento não é somente para elevar a temperatura, mas para ativar a capacidade de movimento”, explicou o preparador físico que prestava serviço para a seleção do Peru.

O próximo compromisso é domingo (12) contra o Atlético-MG. A partida ocorre às 16h, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.