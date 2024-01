Preparador físico diz que time terá a cara do Ceará: 'Intensidade e velocidade'

O preparador físico do Ceará, Lucas Vinicius, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), e destacou o perfil que o time alvinegro terá na temporada de 2024. Ele destacou que o técnico Vagner Mancini espera um time intenso, com velocidade.

"O Mancini tenta muito pressionar alto o adversário, ser agressivo quando rouba a bola, e é isso que a gente quer. Acho que é muito a cara do Ceará. A torcida do Ceará gosta disso, de intensidade e velocidade, de um jogo dinâmico. Vamos tentar levar isso para o torcedor do Ceará", disse ele.

Para ele, a exigência física na temporada será diferente pelo estilo de jogo do treinador. E que o elenco precisará se adaptar.

"Uma equipe que não deixa o adversário respirar, e isso exige sim uma condição física diferente. Não estou dizendo que pior ou melhor, mas uma condição física adaptada para o modelo de jogo do Mancini", explicou.

Condição para a estreia

Com a estreia na temporada prevista para o próximo dia 21, contra o Maracanã pelo Campeonato Cearense, Lucas falou sobre em que condições físicas o grupo deve chegar no primeiro compromisso do ano.

“A nossa perspectiva é chegar no melhor possível no primeiro jogo. Então, logicamente que vai ser dois ou três jogos para ter um ritmo de jogo, adaptação, mas a tendência é que a gente chegue próximo do nosso ideal no dia 21. Acredito que não será possível, mas a gente não coloca assim uma quantidade de jogos para que isso aconteça. A gente vai buscar desde o primeiro jogo, a gente está nas melhores condições para competir. E essa programação antecipada é exatamente para isso também, para a gente ganhar um pouco de tempo. Em relação aos jogadores que possam ter algum treino individualizado, a gente já tem”, finalizou ele.

O Vovô vem treinando em dois períodos visando a estreia no Campeonato Cearense, no dia 21, às 17h30 no Presidente Vargas, contra o Maracanã.