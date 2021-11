Preparador físico deixa Internacional após áudio vazado com críticas ao elenco do clube

O Internacional anunciou, nesta segunda-feira (22), a saída de Paulo Paixão, coordenador da preparação física do clube. O profissional pediu demissão após a repercussão negativa de áudios vazados em que critica o elenco da temporada de 2021 e cobra reforços para o próximo ano.

"O Diego (Aguirre) olha para trás, para o banco, e é só garoto. É o Boschilia enganador, que não é mais garoto, mas o resto é. O time vai ter que contratar se quiser fazer alguma coisa para o ano que vem. E trocar umas peças que já estão, em termos de clube, há muito tempo. Faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Cuesta... Tem que fazer, tem que renovar, o vestiário está há muito tempo ali. Enfim, é difícil”, afirmou em trecho.

Por meio de nota, a diretoria colorada reforçou que a saída seria pela divulgação de uma conversa privada em larga escala. Com 70 anos, Paulo estava na terceira passagem pelo time. Com a decisão acertada, gravou um vídeo em que se desculpou com os funcionários e reconheceu o erro.

“Houve um vazamento de áudio no qual fiz o desabafo com um amigo em particular. Infelizmente esse áudio vazou. Após esse vazamento, procurei meu diretor-executivo e pedi demissão. Peço desculpas aos jogadores, direção, comissão técnica, funcionários e torcedores do Inter, em todo esse tempo de profissão, 47 anos, jamais me ocorreu isso”, explicou.

O Internacional está na 8ª posição da Série A, com 47 pontos. O próximo jogo é quarta (24), às 21h30, no Maracanã, diante do Fluminense, pela 35ª rodada.