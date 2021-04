Preparador físico coral se preocupa com ritmo de jogo da equipe

O Ferroviário entrou em campo pela última vez no dia 25 de março diante do Porto Velho (RO), quando venceu por 1 a 0 no Rio de Janeiro e garantiu vaga para a 2ª Fase da Copa do Brasil. De la pra cá, o elenco coral vem treinando, se preparando para o duelo contra o América/MG, que será no dia 14 de abril, no Independência, em Minas Gerais, pela 2ª Fase. Entre um jogo e outro, serão 20 dias sem jogos já que o Campeonato Cearense está paralisado, o que preocupa o preparador físico coral, Felipe Santos.

Felipe destacou que a equipe deve chegar bem fisicamente pelo trabalho que vem sendo realizado por ele e pela comissão técnica, mas que o ritmo de jogo pode ser um fator que pese, já que o América/MG terá disputado 4 jogos até o duelo.

"Estamos trabalhando para que o grupo esteja bem fisicamente e em sua melhor forma para o jogo diante do América. Mas precisaríamos de ritmo de jogo. Com o Estadual parado, não estamos disputando nenhuma outra competição e o América terá feito 4 partidas até lá. Sem jogos, vamos preparar a equipe para estar com a parte fisica 100%, e com um bom trabalho tático fazer uma boa partida em Minas Gerais", disse ele.

Expectativa

Em seguida, o preparador físico destacou que o ideal seria que o time coral disputasse pelo menos duas partidas até o duelo com o América, pensando em um possível retorno do Cearense a partir do dia 5 de abril. O Governador do Estado, Camilo Santana, anunciará um novo decreto no domingo, sobre o lockdown e as medidas de enfrentamento à Covid-19, podendo ou não liberar o retorno das atividades esportivas, como o Campeonato Cearense.

"Duas partidas para nós seria o ideal, seja para dar ritmo e também descansar. O elenco chegaria bem fisicamente e com a carga não tão elevada de jogos para não se desgastar tanto".

Para finalizar Felipe detalhou o trabalho que o clube vem fazendo com os atletas até o jogo com o Coelho.

"Na segunda-feira fizemos testes de avaliação para comparar como os jogadores estavam antes do início de temporada e agora, após a Fares Lopes e 1ª Fase do Estadual. Na terça fizemos um trabalho de força explosiva e aprimorar parte fisica, principalmente de alguns que chegaram depois do começo da temporada, como o Wendson, o Polegar. Aos poucos vamos ajustando parte fisica de todo o grupo".