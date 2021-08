Prêmio de melhor jogador do ano da Uefa tem De Bruyne, Kanté e Jorginho indicados; veja categorias

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (19) os indicados ao prêmio de melhor jogador do ano da temporada 2020-2021. A lista inclui o belga Kevin De Bruyne, meia do Manchester City, além do francês Kanté e do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, volantes do Chelsea.

O vencedor será divulgado na cerimônia de sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcada para a próxima quinta-feira (26), em Istambul, na Turquia. O trio esteve em campo na decisão do último torneio, com título conquistado pelo Chelsea.

Top-10 dos indicados ao prêmio da Uefa 2020-2021:

De Bruyne (Bélgica), Kanté (França) e Jorginho (Itália)

Lionel Messi (Argentina) - 148 pontos

Robert Lewandowski (Polônia) - 140 pontos

Gianluigi Donnarumma (Itália) - 49 pontos

Kylian Mbappé (França) - 31 pontos

Raheem Sterling (Inglaterra) - 18 pontos

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 16 pontos

Erling Haaland (Noruega) - 15 pontos

Os atletas foram selecionados através de um júri indicado pela Uefa, incluindo treinadores dos clubes que disputaram as últimas Liga dos Campeões e Liga Europa, jornalistas e um profissional de cada federação-membro da entidade que organiza os eventos do continente europeu.

Vale ressaltar que a referida premiação não é a mesma da Fifa, que se denomina The Best. O polonês Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, faturou os dois títulos individuais na temporada 2019-2020.

Confira os finalistas de outras premiações da UEFA:

Melhor jogadora

Jennifer Hermoso (Espanha - Barcelona)

Lieke Martens (Países Baixos - Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha - Barcelona)

Legenda: O Barcelona domina as indicações ao prêmio de melhor jogadora da Uefa com três atletas do clube Foto: divulgação / Uefa

Melhor treinador no futebol masculino

Josep Guardiola (Espanha - Manchester City)

Roberto Mancini (Itália - Seleção da Itália)

Thomas Tuchel (Alemanha - Chelsea)

Legenda: Os técnicos finalistas da Liga dos Campeões e o vencedor da Eurocopa foram indicados pela Uefa Foto: divulgação / Uefa

Melhor treinador no futebol feminino

Lluís Cortés (Espanha - Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suécia - Selecção da Suécia)

Emma HAYES (Inglaterra - Chelsea)

Legenda: A premiação de melhor técnico do futebol feminino indicou profissionais que atuam em clubes e seleções Foto: divulgação / Uefa

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte