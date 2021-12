Prêmio Brasileirão 2021 da CBF será anunciado nesta sexta (10); veja categorias e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta sexta-feira (10) o Prêmio Brasileirão 2021. O evento será na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 19h, e define os melhores jogadores da competição nacional.

Os atletas foram escolhidos através de votos de 1.050 profissionais, de jornalistas, treinadores e capitães dos 20 clubes da Série A, além de integrantes das comissões técnicas das seleções (principal e base), delegados e oficiais. O anúncio será da Seleção do Brasileirão, melhor da competição, craque da galera, revelação e árbitro destaque no ano.

Segundo o jornalista Pedro Ivo, dos canais esportivos da Disney, o time dos melhores jogadores foi definido e conta com o lateral direito Yago Pikachu, do Fortaleza. O atacante Hulk, do Atlético-MG, teria sido eleito o craque.

A lista completa tem: Weverton (Palmeiras); Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). O técnico é Cuca.

Onde assistir

O Prêmio Brasileirão 2021 da CBF será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, e pelo aplicativo Kwai. A entidade anunciou que a cerimônia tem início às 19h com o desfile no tapete vermelho dos atletas, sendo a entrega dos prêmios às 20h30.