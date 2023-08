Premier League começa nesta sexta (11): veja guia com times, jogadores brasileiros e onde assistir

A temporada 2023/24 da Premier League começa nesta sexta-feira (11). O Campeonato Inglês é considerado por muitos fãs de futebol como a principal liga nacional do mundo, reunindo grandes equipes do futebol europeu.

20 equipes vão em busca de um dos mais cobiçados títulos da atualidade, que na última temporada foi conquistado pelo Manchester City. A equipe, comandada por Pep Guardiola e conduzida pelo artilheiro Haaland, somou 89 pontos ao final da temporada.

CONFIRA OS TIMES DA PREMIER LEAGUE

Arsenal Aston Villa Bournemouth Brentford Brighton Burnley Chelsea Crystal Palace Everton Fulham Liverpool Luton Town Manchester City Manchester United Newcastle Nottingham Forest Sheffield United Tottenham West Ham Wolverhampton

NOVIDADES ENTRE OS CLUBES

Burnley, Sheffield United e Luton Town terminaram nas três primeiras colocações da EFL Championship 2022/23 (a segunda divisão do futebol inglês) e garantiram vaga na elite do Campeonato Inglês. As demais 17 equipes permanecem da temporada passada da Premier League.

ONDE ASSISTIR

A nova temporada da Premier League será transmitida na televisão e em plataforma de streaming. No Brasil, os canais ESPN e a plataforma de streaming Star+ serão os responsáveis por levar as emoções do Campeonato Inglês para os torcedores brasileiros.

JOGADORES BRASILEIROS NA PREMIER LEAGUE

Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Marquinhos ( Arsenal )

) Philippe Coutinho, Douglas Luiz e Diego Carlos ( Aston Villa )

) Neto ( Bournemouth )

) João Pedro e Igor ( Brighton )

) Vitinho ( Burnley )

) Thiago Silva e Andrey Santos ( Chelsea )

) Matheus França ( Crystal Palace )

) Andreas Pereira, Carlos Vinícius, Rodrigo Muniz e Willian ( Fulham )

) Alisson ( Liverpool )

) Ederson ( Manchester City )

) Casemiro, Antony e Fred ( Manchester United )

) Bruno Guimarães e Joelinton ( Newcastle )

) Danilo, Gustavo Scarpa e Felipe ( Nottingham Forest )

) Richarlison e Emerson Royal ( Tottenham )

) Vinicius Souza ( Sheffield United )

) Lucas Paquetá ( West Ham )

) Matheus Cunha e João Gomes (Wolves)

Legenda: Casemiro é um dos principais nomes brasileiros na Premier League Foto: OLI SCARFF / AFP

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES

Entre as principais contratações para a nova temporada da Premier League está a chegada de Declan Rice ao Arsenal. Ele defendia anteriormente o West Ham. Gvardiol no Manchester City, Havertz no Arsenal e Mount no Manchester United são outras das contratações mais relevantes da janela do futebol inglês.

FAVORITOS AO TÍTULO

Entre os principais candidatos ao título da nova temporada da Premier League estão o Manchester City, atual campeão do torneio, o Arsenal, que bateu na trave na última temporada, o Liverpool, conduzido pelo craque egípcio Mohamed Salah, e o Newcastle, que foi recentemente comprado e foi uma das surpresas na última edição do Campeonato Inglês.

Legenda: Joelinton defende atualmente o Newcastle Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Burnley x Manchester City (16h)

Sábado, 12 de agosto de 2023

Arsenal x Nottingham Forest (8h30)

Bournemouth x West Ham (11h)

Brighton x Luton Town (11h)

Everton x Fulham (11h)

Sheffield United x Crystal Palace (11h)

Newcastle United x Aston Villa (13h30)

Domingo, 13 de agosto de 2023

Brentford x Tottenham (10h)

Chelsea x Liverpool (12h30)

Segunda-feira, 14 de agosto de 2023