Premier League anuncia retorno da rodada após falecimento da Rainha Elizabeth II; veja confrontos

A Premier League anunciou nesta segunda-feira (12) que os confrontos do Campeonato Inglês serão retomados no final de semana, após o adiamento em virtude do falecimento da Rainha Elizabeth II. Dos 10 jogos marcados entre os dias 16 e 18 de setembro, sete acontecerão. Três serão remarcados (Chelsea x Liverpool, Manchester United x Leeds e Brighton x Crystal Palace) devido aos eventos em torno do funeral da majestade.

Os confrontos da Premier League terão homenagens à Rainha nos estádios.

As datas das partidas adiadas pela Premier League serão divulgadas posteriormente pela entidade inglesa.

Veja confrontos da Premier League deste final de semana

Sexta-feira (16/09)

Nottingham Forest x Fulham, às 16h

Aston Villa x Southampton, às 16h

Sábado (17/09)

Wolverhampton x Manchester City, às 08h30

Newcastle x Bournemotuh, às 11h

Tottenham x Leicester, às 13h30

Domingo (18/09)

Brentford x Arsenal, às 08h

Everton x West Ham, às 10h15

