Prejuízo com cadeiras quebradas na Arena Castelão após jogo entre Ceará e Sport ultrapassa R$ 184 mil

A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) informou nesta quinta-feira (20) que 390 cadeiras da Arena Castelão foram danificadas durante a partida entre Ceará e Sport, realizada na última quarta-feira (19), pela Copa do Nordeste. O prejuízo com cadeiras quebradas ultrapassa R$184 mil. Um conflito entre torcedores das duas equipes resultou no fim da partida, aos 55 minutos do segundo tempo.

Ainda de acordo com a Sesporte, os clubes (Ceará e Sport) serão responsáveis pelo ressarcimento do valor referente às cadeiras danificadas no jogo de ida da grande final da Copa do Nordeste de 2023. Até o momento da publicação desta matéria, os clubes não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

ENTENDA A CONFUSÃO

A confusão entre torcedores do Sport e do Ceará nas arquibancadas da Arena Castelão começou após o único gol do Leão da Ilha na derrota por 2 a 1 para o Vovô, marcado pelo zagueiro David Ricardo, do Ceará (contra). Diversas cadeiras foram arremessadas entre os setores superior sul (torcida do Sport) e inferior sul (torcida do Ceará).

Muita confusão nas arquibancadas da Arena Castelão após o gol do Sport contra o Ceará. pic.twitter.com/gOAZW622aU — Jogada (@diariojogada) April 20, 2023

Agentes de segurança chegaram nas arquibancadas instantes após o início do conflito entre os torcedores. Para conter a confusão, utilizaram balas de borracha.

