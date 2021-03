Prefeitura do Rio suspende realização de partidas no município; jogo do Ferroviário deve ser afetado

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmar o duelo entre Porto Velho/RO x Ferroviário nesta quinta-feira (25) para o Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, válido pela Copa do Brasil, a prefeitura do estado emitiu um comunicado que proíbe, a partir desta quarta-feira (24), a realização de partidas entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no munícipio.

O duelo terá seu local alterado pela 4ª vez em uma semana. Previamente marcado para Rondônia, o confronto entre Porto Velho x Ferroviário foi transferido para o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, devido às restrições para combater à pandemia da Covid-19.

No entanto, o Governo de Goiás também proibiu a realização de partidas de futebol no estado, fazendo com que à CBF adiasse o confronto. Ontem, a entidade que gere o futebol brasileiro voltou a remarcar a partida. Desta vez para Volta Redonda, porém, também barrado pela prefeitura local.

A entidade ainda não se manifestou após o manifesto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que barra a realização de partidas entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no munícipio, a partir desta quarta-feira (24), até 04 de abril.

Confira nota na íntegra:

"No momento em que o número de mortes provocadas pela Covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o Coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04. Os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro agendados para esta quarta-feira não serão afetados pela medida. Uma vez mais, a Prefeitura do Rio apela à consciência de todos para que respeitem as medidas de prevenção à Covid-19 e se protejam."