Prefeitura do Rio de Janeiro homenageia Roberto Dinamite em rua no entorno de São Januário

A Prefeitura do Rio de Janeiro homenageou o ex-atacante Roberto Dinamite, falecido no domingo (8) aos 68 anos, em rua no entorno de São Januário, estádio do Vasco da Gama. 'Bob', como também era conhecido, lutava contra câncer de cólon desde 2021.

O nome de Roberto Dinamite rebatizará a Rua General Almério de Moura, em frente à entrada social de São Januário. Agora, o local será conhecido por Avenida Roberto Dinamite. A mudança foi aprovada pelo prefeito Eduardo Paes, torcedor do Vasco.

Esta é a 2ª mudança em nome de rua promovida pelo prefeito. Após a morte de Pelé, em 29 de dezembro, Eduardo Paes rebatizou a Avenida Radial Oeste, que circunda o Maracanã, para Avenida Rei Pelé.

Velório e sepultamento de Roberto Dinamite

O velório de Roberto Dinamite aconteceu nesta segunda-feira (9) no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O sepultamento será realizado nesta terça-feira (10) no Cemitério Nossa Senhora de Belém, conhecido como Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias (RJ), onde nasceu o ex-atacante do Vasco da Gama.

No local, estão enterrados José Maia e Neusa, pais de Dinamite, e Jurema, primeira esposa do ex-atacante.

