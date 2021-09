Prefeitura do Rio de Janeiro deseja sediar o Mundial de Clubes após desistência do Japão

A Prefeitura do Rio de Janeiro manifestou o interesse em se tornar a nova sede do Mundial de Clubes da Fifa em 2021. O evento estava previsto para o Japão, mas as autoridades sanitárias locais cancelaram devido à pandemia de Covid-19 - o país recebeu as Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio. A informação foi revelada pelo prefeito Eduardo Paes nesta terça (21).

"Nós estamos trabalhando para isso, é um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final do Mundial de Clubes lá. Seria super interessante trazer para o Rio, estou conversando com CBF, com outros dirigentes, para ver o que conseguimos fazer" afirmou.

Legenda: O Brasil recebeu o primeiro Mundial de Clubes no novo formato em 2000, com o título do Corinthians Foto: divulgação / FIFA

Apesar de colocar a cidade como opção para a Fifa, o político não escondeu encontrar muitas dificuldades após prévia avaliação. "Tem umas conexões, uns contatos com a Fifa, não é simples, parece que há predileção para fazer essa final na Ásia", enfatizou. "Deve ter algo com os patrocinadores privados, eu não sou especialista no assunto. Mas estamos trabalhando", concluiu.