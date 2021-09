Prefeitura de Goiânia autoriza o retorno de público aos estádios

A Prefeitura de Goiânia autorizou a volta de público aos estádios nesta sexta-feira (10). A liberação será, de momento, para no máximo 1500 torcedores ou até 30% da capacidade de cada praça esportiva, desde que tenham sido realizados evento-testes.

O decreto exige que sejam cumprido os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo proíbida a venda de alimentos, bebidas ou demais produtos nas imediações dos estádios.

Os duelos entre Vila Nova e Náutico, pela Série B, e Atlético-GO e Corinthians, pela Série A, não contarão com público, apesar da liberação estadual. O estado de Goiânia não tem jogos com torcida desde março de 2020.

Rio de Janeiro e Minas Gerais

Rio de Janeiro e Minas Gerais também liberaram o retorno do público aos estádios. Na capital carioca, o retorno está previsto para o dia 15 de setembro, enquanto na capital mineira o próximo duelo com torcida está previsto para o dia 28 de setembro, entre Atlético-MG e Palmeiras, pela Copa Libertadores da América.

Vale ressaltar que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram adiar a volta do público no Brasileirão e se posicionaram contra Flamengo. A próxima reunião entre à CBF e dirigentes dos clubes está marcada para o dia 28 de setembro.