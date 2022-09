Prefeito de Madri promete identificar autores de ofensas racistas contra Vini Júnior

Depois de torcedores do Atlético de Madrid ofenderem Vinícius Júnior, no clássico espanhol, o prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, prometeu, nesta segunda-feira (19), identificar os autores dos atos racistas no clássico espanhol. Partida terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1, sobre os donos da casa.

Em pronunciamento nesta manhã, o gestor madrilenho assegurou a busca pelos infratores reconhecidos em vídeos que circulam nas redes sociais.

José Luis Martínez-Almeida Prefeito de Madrid "Não tem cabimento em nenhum lugar, não apenas em um espetáculo esportivo, mas em nenhum estado da vida. Acredito que o que deve ser feito é identificar as pessoas que proferiram as ofensas, porque acredito que elas não são dignas e merecedoras de entrar no estádio do Atlético de Madrid", afirmou Almeida.

Torcedor do Atlético de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostrou-se envergonhado pelo episódio presenciado dentro e fora do estádio Cívitas Metropolitano.

"Esse comportamento é absolutamente reprovável e condenável. Digo isso da minha dupla perspectiva como prefeito de Madri, e como todos sabem, de um torcedor do Atlético. Para mim é embaraçoso que torcedores do Atlético sejam capazes de proferir esse tipo de insulto racista", condenou o gestor.

Legenda: Prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmou que está disposto identificar os infratores Foto: Divulgação/ Twitter José Luis Martínez-Almeida

VÍDEO DOS TORCEDORES

Um registro em vídeo feito pela Rádio Cadena Cope antes do dérbi mostra um grande grupo de torcedores do Atlético de Madrid entoando o canto "É um macaco, Vinicius é um macaco". Além disso, um torcedor rival foi visto com um boneco estereotipando o jogador.

O COMEÇO DA HISTÓRIA

O caso aconteceu poucos dias depois do atacante brasileiro ter sido alvo de comentários racistas feito por Pedro Bravo, agente de jogadores de futebol na Espanha. As declarações foram feiras no programa televisivo ‘El Chiringuito de Jugones’.

Bravo alfinetou o fato de Vini Jr. dançar em suas comemorações e afirmou que o atleta precisa "deixar de fazer macaquice".

Após a repercussão do caso, Pedro Bravo pediu desculpas ao atleta. Josep Pedrerol, apresentador da atração, tentou explicar a fala, afirmando que elas foram "impróprias" e não racistas.

Josep Pedrerol apresentador "Na Espanha, não fazer macaquices significa não se fazer de tonto. Aqui cometemos erros de utilizar expressões inapropriadas, mas não racistas. Peço desculpas se isso te incomodou", afirmou Pedrerol.

O CLÁSSICO

A partida, válida pela 6ª rodada da La Liga, terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre os Colchoneros. Os gols do time merengue foram marcados por Valverde e Rodrygo. Hermoso diminuiu para o Atlético de Madrid.

