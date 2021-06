"Precisaremos ter muita concentração", reforça Robson sobre Clássico-Rei pela Copa do Brasil

A histórica goleada sobre o Internacional, no último domingo (6), por 5 a 1, ficou para trás para o elenco tricolor. A partir desta segunda-feira (7), jogadores, comissão técnica e staff do Fortaleza começaram a concentração para o confronto decisivo diante do Ceará na quinta-feira (10) pela 3ª fase da Copa do Brasil. Para Robson, manter os pés no chão é importante para superar a dificuldade do Clássico-Rei.

Robson Atacante do Fortaleza “O jogo de quinta-feira é muito importante, não só por ser um clássico, mas também pela grandeza e importância da Copa do Brasil. Então, precisaremos ter muita concentração. O jogo de ontem já foi, a gente já comemorou, agora é ter os pés no chão porque sabemos da dificuldade e importância do jogo de quinta-feira (contra o Ceará).”

O atacante, autor de um dos gols na vitória sobre o colocado, destacou também o bom momento vivido por ele e pelo Fortaleza após a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

“Não só a mim, mas a todo o elenco. Todos os companheiros estão se doando, estão se entregando dentro de campo. É claro que minha função é fazer gol, não só a minha, mas também do Wellington que vive um bom momento e o David, então precisamos dar esse respaldo para eles na frente. É um momento de todos e em conjunto é bem bacana.”

Questionado sobre a diferença do trabalho do ex-técnico Enderson Moreira com Vojvoda, Robson afirmou que o estilo é parecido, mas que a intensidade é a peça chave do Fortaleza de Juan Pablo.

Robson Atacante do Fortaleza “Os técnicos são bem parecidos. Claro que cada um tem seu jeito de pensar, sua forma de jogar. Acho que a questão da intensidade, do jogo mais ao todo, com todos participando, esse tá sendo uma das peças chaves da nossa equipe.”