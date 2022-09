Praia do Porto das Dunas recebe Circuito Master de Bodyboarding

A Praia do Porto da Dunas, em Aquiraz, foi o local escolhido para um dos eventos mais aguardados entre os fãs do bodyboarding. Nos dias 9, 10 e 11 setembro, acontece o Circuito Master Beach Park Francisco Rosa de Bodyboarding. O evento será realizado durante o festival de 50 anos de Bodyboarding Mundial e receberá os melhores atletas, acima de 35 anos, que disputarão cinco categorias, sendo elas: Master, Grand Master, Legend, Grand Legend, Feminino Master e Dropknee.

Segundo a organização, a etapa exclusiva vai contar com grandes nomes da modalidade, como Guilherme Tâmega, Mariana e Isabela Nogueira, Roberto Bruno e Marcus Cal Kung, atleta que trouxe o Bodyboarding ao Brasil. As inscrições estão com 80% das vagas preenchidas. Quem é atleta e ainda deseja participar, pode fazer a inscrição de forma presencial na loja High Score ou por meio do WhatsApp (85) 98788-5122.

Arena Sports

O circuito estará inserido dentro de várias programações esportivas montadas pelo Beach Park. Intitulado de Arena Sports, a ação que conta com programação aos finais de semana, com diversas atividades.