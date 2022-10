Praia de Uruaú recebe primeira regata de paquetes

A Praia de Uruaú, localizada em Beberibe, receberá no dia 16 de outubro a Primeira Regata de Paquetes (pequenos botes). A competição promete movimentar a região durante todo o evento, que começará às 9 horas.

Até agora, onze conjuntos já estão inscritos. Conforme a organização, as inscrições seguem abertas ao custo de R$ 200, que será revertida em premiação para os primeiros colocados e destaques.

Para a segurança do evento, foram acionados a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e Órgãos da Prefeitura de Beberibe. Os participantes da Primeira Regata de Paquetes da Oraia de Uruaú usarão botes com tamanho de cinco metros e meio, com quatro integrantes em cada embarcação.

Inscrições:

Taynå / Romário

(85)9 9656 8792

(85) 9 9694 2261