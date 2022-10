Praia de Iracema recebe meia maratona em novembro; inscrições estão abertas

A Praia de Iracema vai receber a 11ª e última etapa da corrida LIVE! RUN XP Fortaleza, com provas de 21km, 10km e 5km. As inscrições seguem abertas até o dia xxx. As crianças também podem participar da Corrida Kids. Os interessados devem acessar o site https://www.liveoficial.com.br/live-run para mais informações. O circuito de meia maratona será no dia 13 de novembro. São esperados mais de 2.500 atletas.

A meia maratona tem largada prevista para 5h30 da manhã. Os competidores das outras distâncias saem 15 minutos depois. O percurso será pela orla de Fortaleza, passando pelo Meireles, Formosa e Mucuripe. Locais como Mercado Central, Farol do Mucuripe e museus também estão na rota.

“A LIVE! RUN XP Fortaleza une a cultura da cidade, de praia e história, com o esporte. Além das provas de corrida de rua, o evento oferece outras atividades na arena e faz do espaço um local de confraternização entre amigos corredores e também um programa dominical para toda a família. Esta é uma das marcas do circuito destas 11 etapas realizadas neste ano”, disse Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas no site https://www.liveoficial.com.br/live-run. Clientes da XP têm desconto de 40% no valor das inscrições.

Os inscritos ganham um kit com produtos LIVE!. Além da bolsa, uma camiseta LIVE! com tecnologia que permite secagem rápida, número de peito e chip de cronometragem. O atleta que optar o kit premium vai receber também uma toalha e uma viseira. Quem completar o percurso, recebe medalha ao final da prova.

A retirada dos kits será realizada entre 9 e 12 de novembro, no RioMar Fortaleza.

Sobre o Circuito LIVE! Run XP

O Circuito LIVE! RUN XP tem percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da Corrida Kids, e até o final de 2022 terá marcado presença nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A abertura foi em Florianópolis, em fevereiro, e foram realizadas etapas em Brasília, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Jaraguá do Sul (SC), cidade da sede da LIVE!, Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú (SC), Campinas (SP) e Belo Horizonte. A LIVE! RUN XP Fortaleza fecha com chave de ouro o circuito em 2022.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte