Praia da Taíba recebe etapa do Mundial de Surfe; veja programação

Tudo pronto para a Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, sediar o WSL Taíba Pro, uma etapa da Liga Mundial de Surfe. A competição acontece de 13 a 16 de março, sendo esperados mais de 300 atletas de vários países.

Além da etapa da WSL, o evento contará com uma etapa Pro Júnior Sub-20. As duas competições terão as categorias masculina e feminina e serão disputadas no pico da Praia da Taíba, conhecido por Morro do Chapéu.

A edição que será realizada na Taíba vai ser a penúltima etapa da temporada 2024/2025 da Liga Mundial de Surfe na América do Sul, que define os títulos sul-americanos e classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite que disputa o Championship Tour (CT).

No momento, um cearense está no grupo dos 7 primeiros colocados que se classificam para o Challenger Series, o bicampeão sul-americano Pro Junior da WSL South America, Cauã Costa. O surfista que mora no Rio de Janeiro, ocupa a sexta posição no ranking liderado pelo catarinense Lucas Vicente. Em segundo lugar está o argentino Franco Radziunas, seguido pelo paraibano José Francisco, o paranaense Peterson Crisanto o paulista Igor Moraes. Cauã Costa é o sexto colocado e o paulista Kaue Germano fecha o G-7, seguido de perto pelo argentino Nacho Gundesen.