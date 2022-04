Portuguesa-RJ x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians visita a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida será nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina.

Na Série D da última divisão do Brasileiro, a Lusa Carioca quer surpreender. A equipe terá pela frente um grande adversário. O time eliminou o CRB e o Sampaio Corrêa nas rodadas anteriores.

O Corinthians quer confirmar o favoritismo e já abrir vantagem para o duelo da volta. A equipe de Vitor Pereira chega bastante desfalcada para o confronto e terá maioria de atletas formados na base.

ONDE ASSISTIR

Rede Globo, SporTV e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portuguesa-RJ - George; Gabriel Cunha, Leandro Amaro, Marcão e Joazi; Sidney, Feitosa, Paraíba, Romarinho e Valverde; Maikinho.

Corinthians - Cássio, Léo Maná (Fagner), Robert Renan, Belezi (Gil) e Bruno Melo; Xavier, Giuliano e Luan ; Adson, Gustavo Mosquito e Giovane. Técnico: Vitor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Corinthians

Data e hora: 20/04, às 21h30

Local: Estádio do Café, Londrina

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte