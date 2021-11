Portugal x Sérvia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção de Portugal entra em campo neste domingo (14), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Sérvia, pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Europa. O duelo acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Empatados em número de pontos (17) e separados apenas pelo saldo de gols, Portugal busca manter a liderança do Grupo A para assegurar a vaga na Copa do Mundo do Qatar. Empata garante a equipe portuguesa na próxima edição do Mundial. Pelo lado sérvio, apenas a vitória interessa.

No primeiro duelo entre as equipes pelas Eliminatórias da Europa, empate polêmico em 2 a 2, com gols de Diogo Jota (2x), para Portugal, e Aleksandar Mitrović e Kostić, para Sérvia. Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo finalizou, a bola passou da linha, mas a arbitragem não validou o gol português. Veja lances da partida abaixo:

Portugal x Sérvia

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TNT, TikTok da TNT Sports e pela plataforma de streaming Estádio TNT Sports.

Prováveis escalações

Portugal

Rui Patrício; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Palhinha e João Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Fernando Santos.

Sérvia

Rajković; Milenković, Stefan Mitrović e Pavlović; Radonjić, Milinković-Savić, Gudelj, Kostić e Tadić; Aleksandar Mitrović e Vlahović. Técnico: Dragan Stojković.

Ficha técnica

Portugal x Sérvia - 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Europa

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Data: 14/11/2021 (domingo)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Transmissão: TNT Sports, TikTok da TNT Sports e Estádio TNT Sports