Portugal x Macedônia do Norte: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uma das últimas vagas da Copa do Mundo do Catar será definida nesta terça (29), no confronto entre Portugal x Macedônia do Norte. As equipes se enfrentam na decisão da Repescagem Europeia para o Mundial, no Estádio do Dragão, em solo português, às 15h45. O regulamento indica jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de igualdade.

No processo eliminatória, para avançar ao duelo, a seleção de Portugal bateu a Turquia. Já a Macedônia surpreendeu e superou a Itália por 1 a 0, encerrando de vez as chances da tetracampeã mundial disputar a próxima Copa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT e do serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Prováveis Escalações

Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte e Guerreiro; Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Otávio; Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Fernando Santos.

Macedônia | Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi e Elmas; Milan Ristovski, Trajkovski. Técnico: Blagoja Milevski.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Portugal x Macedônia do Norte

Competição: Decisão da Repescagem da Europa para a Copa do Mundo.

Local: Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal.

Data: 29/03/2022 (terça-feira).

Horário: 15h45 (de Brasília).

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports.