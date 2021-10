Portugal x Luxemburgo pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Vice-líder do grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar 2022, Portugal enfrenta Luxemburgo nesta terça-feira (12), no Estádio Algarve, em Faro, Portugal. O craque Cristiano Ronaldo deve estar em campo novamente, após marcar contra o Azerbaijão.

Portugal soma 13 pontos na tabela de classificação, um ponto a menos que a Sérvia, líder do grupo A. Já Luxemburgo é o terceiro colocado, com 6 pontos em sete jogos.

Palpites

Prováveis escalações

PORTUGAL

Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Moutinho, Fernandes; Rafael Leão Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

LUXEMBURGO

Moris; Jans, Chanot, Carlson, Pinto; Martins Pereira; Deville, S. Thill, Barreiro, Rodriguez; Sinani.

Ficha técnica

PORTUGAL X LUXEMBURGO - ELIMINATÓRIAS

Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Algarve, Faro (POR)

Estádio Algarve, Faro (POR) Onde assistir: TNT Sports

