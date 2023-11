Portugal vence com gol de CR7 e continua 100% nas Eliminatórias da Eurocopa

Equipe mais dominante das Eliminatórias da Eurocopa, a já classificada seleção portuguesa ampliou a vantagem na liderança do Grupo J ao bater Liechtenstein por 2 a 0 nesta quinta-feira, em Vaduz, casa dos adversários, pela penúltima rodada. Depois de um primeiro tempo sem gols, o jogo foi resolvido na etapa final, com Cristiano Ronaldo e João Cancelo como responsáveis pelas bolas nas redes. Foi o décimo gol de Ronaldo nas Eliminatórias, por isso agora ele divide a artilharia com o belga Lukaku.



Com 100% de aproveitamento, Portugal tem agora 27 pontos, contra 19 da Eslováquia, que carimbou vaga na Eurocopa ao vencer a Islândia por 4 a 2. Luxemburgo, que também estava na briga pela segunda colocação, venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e chegou aos 14 pontos, mas a vitória dos eslovacos tirou suas chances de conseguir a classificação na rodada final.



O primeiro tempo foi de um futebol pouco inspirado de Portugal, tanto que a enorme disparidade técnica entre as equipes não se fazia visível. Não que Liechtenstein tenha conseguido causar grandes preocupações, mas o detalhe é que tampouco os portugueses demonstraram capacidade para isso. Apenas nos 15 minutos finais antes do intervalo o jogo ficou um pouco mais interessante, com finalizações perigosas de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.



Gols

Toda a escassez da etapa inicial foi compensada logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Cristiano ganhou do marcador na corrida, após passe de Diogo João, e bateu forte de esquerda para abrir o placar. Foi o décimo gol dele nesta edição das Eliminatórias da Eurocopa. Dez minutos depois, Portugal ampliou com João Cancelo, que aproveitou uma saída equivocada do goleiro Benjamin Büchel, no limite da área, para limpar o lance e tocar para o gol desprotegido.



A diferença de dois gols deixou Liechtenstein desnorteado e ficou muito fácil para Portugal controlar a partida na base da troca de passes, porém sem forçar jogadas ofensivas. Sem muita intensidade no restante da partida, os lusitanos voltaram a balançar a rede no final, aos 39 minutos, quando Gonçalo Ramos pegou o rebote de sua própria finalização e marcou, mas o VAR revisou a jogada e anulou o gol por causa de posição irregular de António Silva no lance.



Pelo Grupo G, Montenegro venceu a Lituânia por 3 a 0 e agora tem 11 pontos, em terceiro lugar, dois pontos atrás da vice-líder Sérvia, seleção com a qual disputa a segunda vaga do grupo. A Hungria, líder, com 15 pontos, já está classificada.