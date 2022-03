Portugal vence a Turquia e segue na luta por vaga na Copa do Mundo

Com o apoio da torcida, Portugal venceu a Turquia por 2 a 1 em jogo da repescagem semifinal das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Otávio, Diego Jota e Matheus Nunes fizeram os gols lusitanos. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (24), no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto.

Portugal vai encarar a Macedônia do Norte na repescagem final. A partida será na terça-feira (29), às 15h45 (hora de Brasília).

O JOGO

A partida começa agitada. Aos 14', Otávio abre o placar para os donos da casa. Cristiano Ronaldo recebe lançamento na medida e tenta chutar, mas não consegue. Bernardo insiste e manda na trave. O meia chega na sobra de bola e chuta para o fundo da rede.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Diego Jota amplia o marcador após bela jogada da equipe. Otávio levanta a bola para o atacante, que chega sem marcação da zaga adversária e cabeceia certeiro.

Mesmo sem marcar gol, CR7 teve importante atuação no coletivo, principalmente de fora da área. A Turquia ainda conseguiu algumas chances na área ofensiva, mas foi barrada pelo goleiro Diogo Costa.

Na volta do intervalo, Portugal não descansou e pôs o arqueiro adversário para trabalhar. Bernardo Silva fez Çakir espalmar bola perigosa. Em seguida, os turcos assustaram com Yilmaz, mas Diogo defendeu.

Diogo Jota teve outras chances, mas finalizou mal. Aos 19', Yilmaz aproveitou vacilo da zaga portuguesa e diminuiu para a Turquia. Incansável, o atacante tentou novamente minutos depois e mandou por cima do gol.

A pressão turca continuou. Aos 39', a arbitragem confirma pênalti. Yilmaz cobra, mas a bola passa por cima da trave de Diogo Costa. Nos minutos finais, Matheus Nunes amplia a vantagem e fecha a conta do placar em 3 a 1.

