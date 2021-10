Porto x Milan ao vivo pela Uefa Champions League: acompanhe em tempo real

Um jogo dos desesperados. Assim pode ser descrita a partida entre Porto e Milan, válida pela terceira rodada da Uefa Champions League. Sem vitórias nos dois primeiros jogos disputados, as equipes partem para tentar somar os primeiros três pontos, o que colocará uma das equipes na briga direta pela segunda posição, contra Liverpool ou Atlético de Madrid.

A partida acontece no Estádio do Dragão, a casa do time português, às 16h desta terça-feira (19). A equipe comandada pelo técnico Sérgio Conceição soma apenas um ponto e precisa vencer dentro dos seus domínios para ainda lutar pela classificação.

Já a equipe comandada pelo técnico Stefano Pioli não tem sequer um ponto somado, colecionando derrotas nas duas primeiras partidas. Se perder mais um jogo, fica praticamente fora da disputa pela fase mata-mata.

O time da casa tem apenas um desfalque. Mbemba está fora por contusão. Já o time italiano tem quase um elenco inteiro indisponível. Croata Rebic está fora, o francês Theo Hernandéz (com Covid-19), italiano Florenzi e o francês Bakayoko são alguns de uma lista de 9 desfalques.

Escalações (prováveis)

Porto: Marchesin; Corona, Pepe, Marcano e Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Diaz; Martinez e Taremi. Técnico: Sérgio Conceição

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer e Ballo-Toure; Bennacer e Tonali; Saelemaekers, Krunic e Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Ficha técnica

Porto X Milan

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: terça-feira (19/10/2021)

Horário: 16h

Transmissão: HBO Max (streaming)

