Porto x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Líder do Grupo B da UEFA Champions League, o Liverpool visita o Porto, nesta terça-feira (27), no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo B.

A equipe de Jürgen Klopp estreou com vitória no torneio internacional. Após bater o Milan, por 3 a 2, o time inglês figura na liderança, com três pontos. O Porto, por sua vez, ocupa a 3ª colocação, com apenas um ponto, conquistado no empate sem gols contra o Atlético de Madrid, na estreia.

Para o confronto diante dos portugueses, o técnico alemão deve voltar a mandar a campo o trio Salah, Firmino e Mané. O brasileiro recuperou-se de lesão na coxa e volta a ficar à disposição dos Reds.

Palpites para o jogo

Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Porto

Diogo Costa; Corona, Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Martínez. Técnico: Sérgio Conceição.

Liverpool

Alisson; Arnold, Matip, Van Djik e Robertson; Henderson, Fabinho e Keïta; Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

Ficha técnica

Porto x Liverpool - 2ª rodada do Grupo B da UEFA Champions League

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: 28/09/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Sergei Karasev (RUS)

Transmissão: HBO Max

