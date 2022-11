Porto x Atlético de Madrid: confira horários, onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, (1), o Atlético de Madrid visita a equipe do Porto, às 14h45 no Estádio do Dragão, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

Para a partida o Porto chega após um empate por 1 a 1 contra o Santa Clara no Campeonato Português. Enquanto que o Atlético de Madrid sofreu uma dura derrota por 3 a 2 contra o Cádiz, na La Liga. Já na Liga dos Campeões a equipe de Portugal venceu por 4 a 0 o Club Brugge e o Atlético de Madrid empatou com o Bayer Leverkussen em 2 a 2.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TNT Sports e HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo e Sanusi; Uribe, Otávio e Eustáquio; Evanílson, Taremi e Galeno. Técnico: Sergio Conceição

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Hermoso e Reinildo; Kondogbia, De Paul, Correa e Carrasco; Griezmann e João Félix. Técnico: Diego Simeone

PORTO X ATLÉTICO DE MADRID | FICHA TÉCNICA

Horário: 14h45

Data: 01/11/2022

Local: Estádio do Dragão

Árbitro: D. Orsato