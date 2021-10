Porto vence Milan no "jogo dos desesperados"; italianos ainda não pontuaram na Champions

No chamado "jogo dos desesperados", o Porto bateu o Milan por 1 a 0 nesta terça-feira (19), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O resultado deixou o time português empatado com o Atlético de Madrid, ambos com quatro pontos, atrás do Liverpool, dono de nove. O Milan é o lanterna com apenas um.

O jogo

Os portugueses dominaram a partida desde o começo, impondo um forte ritmo de jogo. E o Porto precisava vencer depois de um começo ruim na competição, com um empate com o Atlético de Madrid e uma derrota para o líder Liverpool.

O único gol da partida foi marcado no segundo tempo, aos 20 minutos, com o meia Luis Diáz, que já tinha tentado outras vezes. Ele aproveitou a sobra de uma bola na entrada na area e fuzilou para o gol.

Veja como foi o jogo

