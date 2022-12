Porto de Santos receberá nome de Pelé como homenagem ao Rei do Futebol

Ministro de Portos e Aeroportos do Governo Lula, Márcio França (PSB-SP) nomeará o Porto de Santos como Pelé, em homenagem ao maior jogador da história do futebol, falecido nesta quinta-feira (29) após falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações pelo câncer de cólon.

A proposta partiu do deputado federal eleito Paulo Barbosa (PSDB-SP). Ex-prefeito de Santos, o político sugeriu a ideia ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP). A informação é da colunista Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo.

O nome de Pelé estar representado no Porto de Santos está entre as homenagens que o Rei do Futebol receberá após o falecimento. A família do ex-jogador solicitará o aposento da camisa 10 do Santos. Em 2023, a equipe paulista atuará com a coroa entre as duas estrelas, referente aos títulos mundiais de 1962 e 1963.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), se manifestou após a morte do Rei do Futebol, enaltecendo a carreira do tricampeão com a Seleção Brasileira.

"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol", iniciou.

"Confesso que tinha raiva do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira. Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé", comentou.

O velório de Pelé acontecerá nesta segunda-feira (2) na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 10h (horário de Brasília) e terá duração de 24 horas. O sepultamento ocorrerá no Memorial Necrópole Ecumênico.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte