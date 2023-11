Por que Ramon Dino não venceu CBum? Juiz do Mr.Olympia diz o motivo

Um dos jurados do Mr. Olympia 2023 esclareceu a derrota do brasileiro Ramon Dino para o canadense Chris Bumstead, o “Cbum”, na maior competição de fisiculturismo do mundo. O árbitro Terrick El Guindy falou em um vídeo divulgado nas redes sociais.

“Ramon Dino melhorou as costas, a pose “duplo bíceps” dele foi muito boa, a realização das poses está melhorando. As poses dele estão perto de Chris Bumstead? Não. Esse é um dos grandes desafios”, disse, destacando a principal disparidade entre Dino e Cbum.

Legenda: Ramon Dino durante competição de fisiculturismo Foto: Reprodução/Instagram Ramon Dino

Terrick El Guindy Árbitro do Mr. Olympia Primeiro, ele precisa ser um mestre nas poses, porque isso é o que Chris Bumstead é. A “side chest” do Chris Bumstead é uma das melhores da história. Deve ser a melhor da história do fisiculturismo. Ele é um mestre da apresentação, sabe exatamente o que está fazendo.

Para El Guindy, embora Dino tenha ficado atrás de Cbum no quesito poses e apresentação, ele teve grande destaque no condicionamento. “O condicionamento dele foi impecável. Podemos muito bem dizer que ele estava um pouco mais seco que o Chris”, disse.

Terrick El Guindy Árbitro do Mr. Olympia Chris Bumstead tem uma larga estrutura da clavícula, é muito largo. Então, nas poses “duplo bíceps” e “side chest”, ele está utilizando esse ponto forte contra alguns adversários que são mais estreitos. Ramon Dino evoluiu, a evolução nas costas o deixou mais equilibrado, se ainda puder preencher mais, deixar o físico ainda mais equilibrado, pode muito bem desafiar Chris Bumstead.

Legenda: Toguro e Ramon Dino, fisiculturista Foto: Reprodução/Instagram Toguro

Por fim, o jurado afirmou que embora Cbum tenha vencido as últimas cinco edições do Mr. Olympia, Dino está cada vez mais próximo do grande nome do fisiculturismo mundial. “Chris Bumstead ainda está no topo do jogo, mas Ramon Dino está chegando”, destacou.

