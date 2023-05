Ponte Preta tem retornos e desfalques para enfrentar o Ceará; veja detalhes

A Ponte Preta deve ter pelo menos três retornos para enfrentar o Ceará neste domingo (7). O meio-campista Matheus Jesus e o atacante Jeh retornam de suspensão após expulsão na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto Dudu volta após desfalcar a Ponte Preta por problemas burocráticos.

Por outro lado, o treinador Felipe Moreira tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Vovô. O zagueiro Fábio Sanches e o lateral-esquerdo Jean Carlos saíram lesionados na vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última rodada da Série B. A situação de Jean é ainda mais grave, já que foi constatada lesão no ligamento colateral do joelho.

Legenda: Dois jogadores saíram lesionados no jogo contra o Botafogo-SP Foto: Karen Fontes/Especial PontePress

O lateral-esquerdo Júnior Tavares, o volante Léo Naldi, o meio-campista Ramon Carvalho e o meia-atacante Elvis, todos entregues ao Departamento Médico da Ponte Preta, são dúvidas para o treinador Felipe Moreira. Todos eles ficaram de fora do último jogo disputado pela equipe paulista na Série B do Brasileirão 2023.

COMO FOI O ÚLTIMO JOGO DA PONTE PRETA?

Na última terça-feira (2), jogando em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu a primeira na Série B. A equipe superou o Botafogo-SP pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Maílton e Felipinho, ambos no segundo tempo do duelo. Anteriormente, a Macaca havia perdido dois jogos e empatado outro.

A vitória sobre o rival paulista marcou o terceiro jogo de Felipe Moreira à frente da Ponte Preta. O treinador de 42 anos comandava a equipe sub-23 e foi escolhido para ocupar a vaga deixada pelo experiente Hélio dos Anjos no time profissional. Com Felipe Moreira, a Ponte perdeu para o Criciúma, empatou com a Chapecoense e venceu o Botafogo-SP.

JOGADOR DA PONTE PRETA PROJETA DUELO CONTRA O CEARÁ

Neste domingo (7), às 11h, Ponte Preta e Ceará entram em campo no Moisés Lucarelli para disputar a quinta rodada da Série B. “Vai ser um jogo duro se tratando de Série B e de enfrentar uma equipe igual ao Ceará. É um time gigante, mas a Ponte também é e vamos contar com o apoio da nossa torcida”, disse Mateus Silva, zagueiro da Ponte Preta.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.