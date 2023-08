Ponte Preta se reapresenta com retornos para encarar o Ceará na Série B

Nesta segunda-feira (14), a Ponte Preta começou a preparação para encarar o Ceará, no próximo domingo (20), na Arena Castelão, às 18h. O técnico Pintado contará com o retorno do lateral-esquerdo Artur, suspenso na rodada passada e que deve voltar ao time titular.

Quem atuou em seu lugar na partida contra o Botafogo-SP foi Gabriel Silva, que fez sua estreia pela Ponte Preta, mas mostrou ainda estar fora de ritmo de jogo. Ele deve passar por treinamentos especiais junto à preparação física para ganhar agilidade e entrosamento.

Outro jogador que pode estar de volta é o meia Elvis. O camisa 10 foi poupado da última partida por conta de dores no joelho, mas será reintegrado aos treinamentos com bola ainda nesta semana e será reavaliado para o duelo com o Ceará.

Ceará e Ponte Preta entram em campo neste domingo (20), às 18h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 24ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Vozão é o décimo colocado, com 33 pontos, enquanto a Ponte ocupa a 13ª posição, com 27 pontos.